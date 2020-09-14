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ПОЛИТИКА

НАБУ хочет минимизировать репутационный ущерб от провала "Роттердам плюс" – адвокат

Сторона защиты ожидает, что прозрачное и объективное рассмотрение судом жалобы на закрытие дела "Роттердам плюс" не растянется во времени, поскольку оснований для отмены решения САП не существует, заявила адвокат Наталья Дригваль.

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Наталья Дригваль: Я уверена в том, что решение будет законным и объективным
Наталья Дригваль: Я уверена в том, что решение будет законным и объективным
Скриншот: Segodnya News / YouTube

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) продолжает спекулировать на теме "Роттердам плюс", чтобы минимизировать репутационные и имиджевые потери, которые бюро понесло за 3,5 года бесперспективного расследования этого дела. Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль в эфире телеканала "Украина 24".

"Спекуляции до сих пор продолжаются. Непосредственно со стороны НАБУ, которое таким образом хочет реабилитировать свои репутационные и имиджевые потери. Бюро несет их вследствие того, что в течение 3,5 года оно не смогло получить доказательства незаконности этой формулы, что в принципе изначально было невозможным", – сообщила адвокат.

По ее словам, именно поэтому НАБУ обжаловало решение прокуратуры о закрытии дела у вышестоящих прокуроров, а также с помощью экс-нардепа Виктора Чумака пытается оспорить решение в суде.

Сторона защиты ожидает, что прозрачное и объективное рассмотрение судом жалобы Чумака не растянется во времени, поскольку оснований для отмены решения САП не существует.

"Я уверена в том, что решение будет законным и объективным, поскольку Украина уже не может взять ретроспективный ракурс в вопросах ценообразования на энергетические ресурсы. Президент подписал меморандум с МВФ, который обозначает адекватную и аналогичную формулу в вопросах ценообразования на газ. Поэтому признание какой-либо незаконности в деле "Роттердам плюс" перечеркивает всю имиджевость, собственно говоря, политической карьеры действующей власти", – добавила Дригваль.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: Виктор Чумак, прокуратура, антикоррупционное бюро, суды, расследование, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Наталья Дригваль
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