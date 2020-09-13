НАБУ стремится оправдаться за 3,5 года обмана и пиара вокруг "Роттердам плюс" – Вовк

Для оправдания провала расследования в глазах общества и международных партнеров детективы развернули широкую медийную кампанию, заявил экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

Вовк: Их действия понятны, но они безрезультатны и бесперспективны Фото: ua.news

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пытается оправдаться перед обществом за 3,5 года "сплошного обмана и пиара" вокруг дела "Роттердам плюс", заявил в эфире телеканала "Прямий" экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк.

Так он прокомментировал попытку НАБУ обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела.

"Им сейчас нужно замаскировать свое фиаско, мощное фиаско, три с половиной года пиара, три с половиной года потраченных бюджетных средств – почти 100 млн грн. И оказывается, что все это был медийный пузырь, который лопнул", – считает Вовк.

Он добавил, что для оправдания провала расследования в глазах общества и международных партнеров детективы развернули широкую медийную кампанию.

"Конечно, у них сейчас есть процессуально-медийные судороги, в которых они пытаются оспорить, давать интервью, что совсем нестандартно для правоохранительных органов. Поэтому их действия понятны, но они безрезультатны и бесперспективны", – отметил Вовк.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.