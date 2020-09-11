В деле "Роттердам плюс" нужно официально поставить жирную точку – нардеп Магомедов

Чтобы пресечь дальнейшие попытки реанимировать дело в интересах отдельных украинских олигархов и избежать очередного коллапса на угольном рынке или срыва отопительного сезона, дело "Роттердам плюс" должно быть окончательно закрыто, заявил внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

Муса Магомедов: Нужно раз и навсегда прекратить это нелепое барахтанье двух недешевых в обслуживании государственных органов в куче фэйковых обвинений Фото: radiosvoboda.org

Внефракционный народный депутат Муса Магомедов считает, что в деле "Роттердам плюс" нужно "на самом высоком уровне" и официально поставить жирную точку. Об этом он заявил в комментарии порталу "Минпром".

"Чтобы раз и навсегда прекратить это нелепое барахтанье двух недешевых в обслуживании государственных органов в куче фейковых обвинений. Чтобы пресечь дальнейшие попытки реанимировать дело в интересах отдельных украинских олигархов. Чтобы избежать очередного коллапса на угольном рынке или срыва отопительного сезона", – сказал он.

Политик напомнил, что процессуальный прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко внес постановление о закрытии дела в Единый реестр досудебных расследований, но Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено оспаривать закрытие. Магомедов заявил, что НАБУ потратило на заведомо бесперспективное следствие три с половиной года и 96 млн грн.

"То бишь масштабная экспертиза СБУ, выводы 10 украинских государственных, а также четырех международных исследовательских институтов об отсутствии каких-либо убытков при применении формулы не имеют значения для бюро, – сказал он. – НАБУ и САП, похоже, не обладают волей достаточной, чтобы противостоять олигархическим хотелкам и огромному политическому давлению. Им бы сейчас поддержка руководства страны не помешала. Недавно власти уже сказали "а" в этом деле, согласовав с "Укрэнерго" закупку украинского угля по цене, сформированной на основе "Роттердам плюс", чем, фактически, признали эффективность формулы. Пора сказать "б".

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.