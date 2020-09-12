Дело "Роттердам плюс" похоже на банальную заказуху – Кучеренко

НАБУ применяет избирательный подход – пытается "Роттердам плюс" признать незаконным, а такой же газовый "Дюссельдорф плюс" оправдать, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко: Вот эта непоследовательность делает все потуги детективов похожими на банальную заказуху. Одних олигархов против других Фото: hmarochos.kiev.ua

Попытки Национального антикоррупционного бюро представить незаконной формулу определения цены угля "Роттердам плюс", игнорируя при этом аналогичную формулу по природному газу "Дюссельдорф плюс", похожи на выполнение детективами заказа. Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

"Основная причина не в том, что эксперты не такие или прокуроры не такие. Основная причина в том, что НАБУ применяет избирательный подход – пытается "Роттердам плюс" признать незаконным, а такой же газовый (но освященный МВФ) "Дюссельдорф плюс" оправдать. Вот эта непоследовательность делает все потуги детективов похожими на банальную заказуху. Одних олигархов против других", – написал Кучеренко.

По его мнению, если НАБУ действительно заинтересовано в профессиональном и беспристрастном расследовании, а не в пустом пиаре, то следует прекратить избирательный подход и одинаково расследовать все формулы определения цены на энергоресурсы, базирующиеся на импортном паритете.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.