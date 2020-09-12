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Правоохранители расследуют фальсификации детективов НАБУ по делу "Роттердам плюс" – Вовк

Бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что с него сняты все обвинения и это подтверждается полученным на руки оригиналом постановления о прекращении дела.

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Вовк: Мне известно, что уже есть уголовные производства по детективам, которые фальсифицировали дело
Вовк: Мне известно, что уже есть уголовные производства по детективам, которые фальсифицировали дело
Фото: uacrisis.org

Правоохранительные органы открыли уголовные производства по фактам фальсификаций дела "Роттердам плюс" детективами Национального антикоррупционного бюро. Об этом экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк сообщил в эфире телеканала "Прямий".

"Мне известно, что уже есть уголовные производства по детективам, которые фальсифицировали дело", – сообщил Вовк.

По его словам, в ближайшее время, вероятно, появятся уголовные производства и по факту растраты бюджетных средств при проведении этого сфабрикованного, по мнению Вовка, расследования.

"Логично, что они появятся. Из публичных источников можно легко увидеть, что только на публичные исследования через систему ProZorro они потратили больше 1 млн грн. Поэтому это совершенно резонный вопрос", – добавил экс-глава НКРЭКУ.

Вовк отметил, что после официального закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления с него сняты все обвинения.

"С меня сняты все обвинения, что подтверждается полученным на руки оригиналом постановления о прекращении дела", – подытожил он.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Теги: энергетика, фальсификации, НКРЭКУ, Дмитрий Вовк, расследование, растрата, ProZorro, ущерб, детективы, НАБУ, обвинение, САП, Роттердам плюс, суд
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