"Роттердам плюс" обеспечил прозрачное ценообразование, поэтому не мог нанести ущерб – Рябцев

До появления методики "Роттердам плюс" цена на уголь определялась в ручном режиме, "так, как пожелает тот или иной хозяин", отметил член экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадий Рябцев.

Геннадий Рябцев: Нет никаких оснований говорить о нанесении ущерба государству, нет никаких расчетов, подтверждающих этот ущерб Фото: ukr.radio

Формула "Роттердам плюс" позволила отойти от ручного регулирования цен на энергетический уголь и создала прозрачный рыночный индикатив на этот энергоресурс. Об этом заявил "ГОРДОН" энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Раньше, до появления методики, цена определялась исключительно волюнтаристским путем, в ручном режиме, так, как пожелает тот или иной хозяин или тот или иной владелец субъекта хозяйствования… Должен был появиться некий ориентир, к которому бы цена угля привязывалась в Украине. До появления котировки АРІ2 такого ориентира не было", – отметил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день нет оснований утверждать, что эта методика нанесла государству ущерб или убытки.

"Нет никаких оснований говорить о нанесении ущерба государству, нет никаких расчетов, подтверждающих этот ущерб, нет никаких выводов каких-либо экспертных групп, или субъектов хозяйствования, или кого бы то ни было о том, что был нанесен кому бы то ни было ущерб", – подчеркнул Рябцев.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.