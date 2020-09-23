В "Роттердам плюс" нет состава преступления – САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко отметил, что собранные по делу "Роттердам плюс" доказательства не дают оснований утверждать о совершении преступления.

Досудебное расследование в деле "Роттердам плюс" не смогло установить фактов совершения преступления или вреда от действия формулы, заявил 23 сентября на заседании Высшего антикоррупционного суда, которое транслировалось в YouTube ВАКС, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры АП Виталий Пономаренко.

"Почти три с половиной года длилось досудебное расследование. Три с половиной года мы пытались доказать наличие состава преступления в действиях лиц. Мы – я имею в виду – сторона обвинения, в том числе те детективы, которые сегодня выступают против стороны обвинения. Но, ваша честь, это не охота на ведьм... Нельзя брать людей и просто направлять в суд – пусть суд разберется, – сказал он. – Мы считаем, что доказательств недостаточно. Недостаточно потому, что есть большие сомнения и не подтверждено в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом, соответствующими и допустимыми доказательствами причинение тяжких последствий в результате возможного совершения преступления. Поэтому прошу отказать в удовлетворении жалобы и оставить постановление действующим".

Издание Politeka пишет, что после суда прокурор еще раз подтвердил журналистам, что собранные доказательства не дают оснований утверждать о совершении преступления.

"Можно однозначно сказать, что нет вины и нет убытков, – сказал Пономаренко. – Поскольку экспертами не установлено наличие вреда, поэтому дело мной закрыто за отсутствием состава правонарушения".

Суд закончил рассмотрение жалобы экс-нардепа Виктора Чумака и удалился для принятия решения, которое собирается объявить утром 24 сентября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Чумак оспаривает вместе с НАБУ решение прокуратуры о закрытии дела.