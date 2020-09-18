Все установленные по делу "Роттердам плюс" факты подтверждают законность формулы – адвокат

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дригваль заявила, что НАБУ через отдельных политиков и общественных деятелей оказывает неправомерное давление на Офис генерального прокурора и пытается дискредитировать прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Наталья Дригваль: Что хочет сказать НАБУ своими действиями и комментариями – “мы считаем, что вы виноваты, идите в суд и доказывайте обратное" Скриншот: 112 Украина / YouTube

Все собранные в ходе досудебного расследования по делу "Роттердам плюс" указывают на абсолютную законность и обоснованность формулы, заявила в эфире телеканала "112 Украина" адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Мы должны четко помнить о том, что у нас действует на уровне Конституции принцип невиновности лица. В данном случае мы наблюдаем совершенно обратный процесс. Что хочет сказать НАБУ своими действиями и комментариями – “мы считаем, что вы виноваты, идите в суд и доказывайте обратное, – сказала она. – Только лишь при наличии достаточно весомых доказательств, которые все-таки указывают на виновность лица, есть основания обращаться в суд. Но не в том случае, когда абсолютная совокупность доказательств доказывает невиновность".

Дригваль добавила, что НАБУ "через отдельных политиков и общественных деятелей" оказывает неправомерное давление на Офис генерального прокурора и пытается дискредитировать закрывшего дело прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Представители НАБУ всяческими способами некорректными утверждениями, своими умозаключениями давят и дискредитируют Специализированную антикоррупционную прокуратуру", – заявила адвокат.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.