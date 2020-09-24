ВАКС вынес окончательный вердикт по делу "Роттердам плюс": формула была законной

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за три с половиной года материалов, отметила следственная судья Екатерина Широкая.

Суд пришел к выводу отклонить заявление жалобщика и оставить в силе решение прокурора о закрытии дела Фото: unn.com.ua

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал законным решение прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Соответствующее решение суд огласил на заседании 24 сентября по иску экс-нардепа Виктора Чумака, которое транслировалось в YouTube ВАКС.

"Правомочным выглядит вывод о том, что собранных доказательств совершения преступления недостаточно. Суд пришел к выводу: отклонить заявление жалобщика и оставить в силе решение прокурора о закрытии дела", – объявила следственная судья Екатерина Широкая.

Она отметила, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за три с половиной года материалов.

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Видео: Вищий антикорупційний суд / YouTube

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Издание Politeka писало со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда, что Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому, оказался единственным "потерпевшим" в уже закрытом из-за отсутствия состава преступления деле "Роттердам плюс".