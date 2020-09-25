Суперкубок УЕФА выиграла "Бавария"

В поединке за Суперкубок УЕФА немецкий триумфатор Лиги чемпионов оказался сильнее испанского победителя Лиги Европы.

24 сентября состоялся матч за Суперкубок УЕФА, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сошлись победитель Лиги Европы, испанская "Севилья" и триумфатор Лиги чемпионов, немецкая "Бавария" (Мюнхен).

Игра проходила в столице Венгрии Будапеште на стадионе "Пушкаш-Арена".

На 13-й минуте счет с пенальти открыл Лукас Окампос из "Севильи". На 34-й в ответ забил Леон Горецка из "Баварии".

Через шесть минут после начала второго тайма Роберт Левандовски вывел мюнхенскую команду вперед, однако гол отменили после просмотра видеосистемы VAR.

В основное время победитель выявлен не был.

На 14-й минуте дополнительного времени "Бавария" забила снова, отличился Хави Мартинес. Этот гол стал решающим.

Немецкий клуб победил 2:1 и стал обладателем Суперкубка.