ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине обновили карантинное зонирование. "Красные" только два города

В обновленном перечне карантинных зон в Украине значительно сократилось количество населенных пунктов, которые отнесены в "красную" зону. Киев перешел в "желтую".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новое зонирование вступит в силу 28 сентября
Новое зонирование вступит в силу 28 сентября
Фото: ЕРА

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 24 сентября обновила распределение карантинных зон. Об этом проинформировал в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Город Киев перешел в "желтую" зону", – написал он.

Новое зонирование начнет действовать с 28 сентября.

В "красную" зону вошли только два населенных пункта – Тернополь и Бережаны Тернопольской области. В предыдущем зонировании в этом списке было пять городов и девять районов разных областей.

В "оранжевую" включены:

  • Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;
  • Угледар Донецкой области;
  • Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
  • Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
  • Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
  • Сумы;
  • Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
  • Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • Канев и Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;
  • Черновцы и Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбоцкий, Заставненский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

В "желтой" зоне:

  • Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • Луцк и Ковель, Гороховский, Иванчивский, Киверцовский, Гороховский, Любешевский, Шацкий, Маневицкий, Луцкий, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
  • Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области;
  • Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;
  • Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народицкий, Новоград-Волынский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Перечинский, Раховский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
  • Болехов и Яремча, Богородчанский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;
  • Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
  • Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;
  • Николаев и Вознесенск, Витовский, Вознесенский, Казанковский и Николаевский районы Николаевской области;
  • Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
  • Полтава и Миргород, Диканский, Котелевский, Миргородский, Новсанжарський, Полтавский, Решетиловский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка, Белопольский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Недрыгайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области;
  • Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;
  • Черкассы, Ватутино и Золотоноша, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Корсунь-Шевченськовский, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
  • Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Корюковский, Прилуцкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;
  • Киев.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрировано 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровело 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

Теги: Киев, Тернополь, карантин, Тернопольская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS