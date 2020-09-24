В Украине идет вторая волна COVID-19 – Зеленский

Украина откроет свои границы для иностранных граждан после стабилизации ситуации с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине сейчас идет вторая волна заболеваний COVID-19. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге во время визита в Словакию, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Украина откроет свои границы после стабилизации ситуации с коронавирусом.

"Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами других стран, которые прибывают в Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно", – сказал Зеленский на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе в четверг.

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрированы 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровели 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации.