Израиль вводит полный карантин из-за пандемии коронавируса

Израиль с пятницы вводит жесткий карантин до конца праздника Симхат Тора, который отмечают 10 октября. "Локдаун" страны продлится как минимум две недели.

Израиль с пятницы, 25 сентября, вводит полный карантин на две недели, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров вечером 23 сентября. Релиз его выступления опубликован на сайте министерства здравоохранения страны.

"Вторая волна коронавируса обрушилась на мир, она поразила и нас. Число заболевших COVID-19 в Израиле растет, к сожалению, число погибших тоже. Если мы не предпримем немедленных шагов, мы окажемся в пропасти", – сказал он.

По его словам, жесткий карантин продлится до конца праздника Симхат Тора 10 октября. После этого будут еще две недели карантина, но с меньшими ограничениями.

Детали введения полного карантина Нетаньяху не представил.

В министерстве уточнили, что людям можно будет выходить из дома не дальше чем на 1 км. Молитвы и демонстрации разрешат только на открытом пространстве. В них смогут участвовать до 20 человек. Также будут закрыты синагоги, за исключением молитв в праздник Йом Кипур 28 сентября.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, почти в девятимиллионном Израиле зарегистрировано 204 690 случаев заболевания COVID-19. Умерло от COVID-19 1325 человек, около 145 тысяч выздоровели.