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Днепр вышел в лидеры по новым случаям COVID-19 после празднования дня города – Степанов

Наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни в Украине за сутки было зафиксировано в Киеве (330), Днепропетровской (298) и Харьковской (275) областях. Такую ситуацию министр здравоохранения Украины Максим Степанов связывает с проведением массовых мероприятий.

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Степанов: В Днепре нет вспышки на предприятии или в общежитии, несложно провести цепочку с проведением массовых мероприятий
Степанов: В Днепре нет вспышки на предприятии или в общежитии, несложно провести цепочку с  проведением массовых мероприятий
Фото: Максим Степанов / Facebook

Массовые мероприятия, которые проводятся без соблюдения мер безопасности, приводят ко вспышкам заболевания коронавирусом. Об этом 24 сентября заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки в Украине было зафиксировано в Киеве (330), Днепропетровской (298, из них 242 случая – в Днепре) и Харьковской (275) областях. 

"Проанализировав ситуацию в Днепре, мы увидели, что у нас нет вспышки на предприятии или в общежитии. По обращениям и госпитализации мы видим, что в Днепропетровской области и в Днепре начинается увеличение количества заболевших. Думаю, несложно провести цепочку с проведением массовых мероприятий (10 сентября в Днепре отмечали день города. – "ГОРДОН"). Это говорит еще раз о том, что именно эти мероприятия являются одной из основных причин распространения коронавирусной болезни", – подчеркнул Степанов.

По его словам, такие празднования не проходят бесследно. 

"Такие вещи, как празднование дня города или тот праздник, который мы видели в Запорожье, они все будут приводить к росту числа заболевших. Еще раз обращаюсь к представителям местных властей: у вас есть вся аналитика и вся информация о росте заболеваемости, поэтому подумайте о жителях вашего города или района", – сказал министр.

Степанов напомнил, что проведение массовых мероприятий запрещено в условиях карантина, который действует в Украине.

22 сентября Степанов раскритиковал проведение фестиваля Khortytsia Freedom в Запорожье, на котором, судя по фотографиям, присутствовали "десятки тысяч людей".

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрированы 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровели 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

Теги: Украина, Запорожье, Днепр, Днепропетровская область, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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