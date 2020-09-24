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Ляшко: На национальный локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже

Статистика новых случаев COVID-19, которая публикуется ежедневно, – это данные, опаздывающие на два-три дня, но общая тенденция к росту числа инфицированных коронавирусом очевидна. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко: Люди не соблюдают санитарные нормы, пока кто-то из их близких не попадает в больницу
Ляшко: Люди не соблюдают санитарные нормы, пока кто-то из их близких не попадает в больницу
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио НВ", которое опубликовано в Facebook 23 сентября, прокомментировал слухи о том, что после местных выборов страна уйдет на жесткий карантин.

"По поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что жесткого карантина удастся избежать, если украинцы будут придерживаться санитарных норм и эпидемию можно будет контролировать.

"Люди не соблюдают эти нормы, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста", – сказал главный санврач.

Статистика, которая публикуется ежедневно, это данные, опаздывающие на два-три дня, но общая тенденция к росту числа инфицированных коронавирусом очевидна. Ситуация тревожная, но не критическая, подчеркнул Ляшко.

По его информации, в Украине ежедневно проводится от 25 до 30 тыс. ПЦР-тестов, в государственных и коммунальных медучреждениях проводится 80% тестов бесплатно.

Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 188 106, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжают болеть 100 891 пациентов, выздоровели 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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