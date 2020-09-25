В Украине за сутки подтверждено более 3,5 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки в Украине подтверждено 3565 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины по состоянию на 25 сентября.
Умерло за сутки 70 человек, выздоровело 1675.
Всего число подтвержденных случаев в стране достигло 191 671, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.
По регионам ситуация выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по состоянию на утро 25 сентября в мире заразилось 32,1 млн человек, умерло 981,8 тыс, выздоровело 22,2 млн.