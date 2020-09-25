Миграционную службу Украины закрыли на карантин из-за COVID-19

С 23 сентября прекращен прием граждан в Государственной миграционной службе Украины. Также руководство ограничило доступ к помещению ведомства.

Государственная миграционная служба Украины закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"С 23 сентября прием граждан прекращен, также руководство решило ограничить доступ к помещению, расположенному на улице Владимирской, 9 в Киеве. В офисе проводится дезинфекция", – говорится в сообщении.