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В Украине ученики после самоизоляции не обязаны делать тест и приносить в школу справку

В случае подтверждения СОVID-19 у одного из учеников остальные учащиеся соответствующих классов или групп должны уйти на 14-дневную самоизоляцию.

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Ученики без признаков заболевания не обязаны после самоизоляции из-за контакта с коронавирусным больным делать тест и предоставлять в школу справку о состоянии здоровья
Ученики без признаков заболевания не обязаны после самоизоляции из-за контакта с коронавирусным больным делать тест и предоставлять в школу справку о состоянии здоровья
Фото: pixabay.com

Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования справку о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.

В случае подтверждения СОVID-19 у одного из учеников остальные учащиеся класса или группы должны уйти на 14-дневную самоизоляцию. Об этом говорится в постановлении правительства №641 и постановлении главного государственного санитарного врача Украины №50.

В то же время соответствующие документы не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, находившимися на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19.

После истечения срока самоизоляции для указанной категории учащихся не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестов, в том числе методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа, и предоставление справки о состоянии здоровья для продолжения ими обучения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль перед началом занятий в учреждениях образования заявил, что в Украине 1 сентября начнется "нормальный" учебный год, а карантин из-за коронавируса в школах могут вводить, если регион попадет в "красную" зону.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: образование, Министерство образования, школы, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, самоизоляция
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