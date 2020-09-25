За сутки в мире от коронавируса умерло 6,7 тыс. человек

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 32,23 млн, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Пандемия коронавируса была объявлена в марте Фото: EPA

За сутки в мире от коронавируса умерло 6704 человека. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Общее число подтвержденных случаев достигло 32,23 млн. Всего умерло 982 969 человек.

Странами с наибольшим распространением инфекции являются:

США (6 млн 978 тыс. заболевших, 2 млн 710 тыс. выздоровевших, 202,8 тыс. умерших);

Индия (5 млн 815 тыс. заболевших, 91,1 тыс. умерших, 4 млн 753 тыс. выздоровевших);

Бразилия (4 млн 658 тыс. заболевших, 4 млн 103 тыс. выздоровевших, 139,8 тыс умерших);

Россия (1 млн 124 тыс. забоелевших, 19,9 тыс. умерших, 926,7 тыс. выздоровевших);

Колумбия (790,8 тыс. заболевших, 24,7 тыс. умерших, 662,3 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.