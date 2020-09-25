За сутки в мире от коронавируса умерло 6,7 тыс. человек

За сутки в мире от коронавируса умерло 6704 человека. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Общее число подтвержденных случаев достигло 32,23 млн. Всего умерло 982 969 человек.
Странами с наибольшим распространением инфекции являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.