В МВД Украины зафиксирован антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

За сутки в системе Министерства внутренних дел Украины зафиксировано 142 новых пациента, инфицированных коронавирусом.

В системе Министерства внутренних дел Украины установлен антирекорд по числу зарегистрированных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом 25 сентября проинформировал сайт ведомства.

"В подразделениях МВД за прошедшие сутки... обнаружили 142 новых случая заражения коронавирусом. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 22 сентября, тогда заболело 124 сотрудника МВД", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали за последние 24 часа в Киеве (28), а также в Харьковской (11) и Тернопольской (восемь) областях.

"Всего за все время пандемии зафиксировано 5189 правоохранителей, инфицированные COVID-19, 4,7 тыс. человек выздоровели, 14 сотрудников умерли", – рассказали в МВД.

В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.