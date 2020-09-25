Число тяжелых пациентов с COVID-19 растет – Степанов

За сутки в Украине было госпитализировано 742 пациента с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось. Об этом на брифинге 25 сентября сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас растет число госпитализированных. Сегодня 742 человека, это очень много. По своей работе мы постоянно общаемся с врачами, которые оказывают помощь при COVID-19. Увеличилось количество больных с тяжелым течением болезни", – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.

Как сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, средняя загруженность койко-мест по стране в больницах первой волны для пациентов с COVID-19 по состоянию на 24 сентября составляла 30,6%, однако этот показатель отличается в разных регионах страны. Например, в Киеве загруженность 45,9%, во Львове – 26,8%, в Херсоне – 15,9%.