Город активно закупает защитные средства от коронавируса – Кличко

Вместе с киевским профсоюзом работников образования Киев приобрел для учителей почти 40 тысяч защитных щитков, еще 13 тысяч щитков на средства города купили районные администрации столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Всего больных коронавирусом школьников в столице – 292. А также 152 педагога Фото: kiev.klichko.org

В Киеве городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс, заявил во время онлайн-пресс-конференции 23 сентября мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика. Кличко сообщил, что вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел для учителей почти 40 тысяч защитных щитков.

"Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13 тысяч щитков на средства города приобрели районные администрации столицы", – подчеркнул Кличко.

Столичный мэр добавил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и оперативно реагирует: в школах, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или целые учебные заведения отправляют на дистанционное обучение. Сейчас из-за болезни учителей закрыты пять школ – в Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице – 292. А также 152 педагога. В детских садах через выявленные случаи вируса временно закрыты 15 групп. Один садик – в Святошинском районе – закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе после плановых ремонтов возобновили свою работу еще четыре дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня – чуть более 54%", – рассказал Кличко.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов. В Киеве зафиксировано 20 335 случаев заболевания.