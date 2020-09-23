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КИЕВ

Город активно закупает защитные средства от коронавируса – Кличко

Вместе с киевским профсоюзом работников образования Киев приобрел для учителей почти 40 тысяч защитных щитков, еще 13 тысяч щитков на средства города купили районные администрации столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Всего больных коронавирусом школьников в столице 292. А также 152 педагога
Виталий Кличко: Всего больных коронавирусом школьников в столице – 292. А также 152 педагога
Фото: kiev.klichko.org

В Киеве городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс, заявил во время онлайн-пресс-конференции 23 сентября мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика. Кличко сообщил, что вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел для учителей почти 40 тысяч защитных щитков.

"Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13 тысяч щитков на средства города приобрели районные администрации столицы", – подчеркнул Кличко.

Столичный мэр добавил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и оперативно реагирует: в школах, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или целые учебные заведения отправляют на дистанционное обучение. Сейчас из-за болезни учителей закрыты пять школ – в Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице – 292. А также 152 педагога. В детских садах через выявленные случаи вируса временно закрыты 15 групп. Один садик – в Святошинском районе – закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе после плановых ремонтов возобновили свою работу еще четыре дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня – чуть более 54%", – рассказал Кличко.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов. В Киеве зафиксировано 20 335 случаев заболевания.

Теги: Киев, Виталий Кличко, образование, школьники, школы, детские сады, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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