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Президент Евросовета вышел с карантина. Его тест на COVID-19 отрицательный

Результат теста на COVID-19 у президента Европейского совета Шарля Мишеля отрицательный. Он вышел из карантина и готовит специальное заседание Евросовета на 1 и 2 октября, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

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Шарль Мишель не болеет COVID-19
Шарль Мишель не болеет COVID-19
Фото: ЕРА

Президент Европейского совета Шарль Мишель вышел с карантина, его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс 25 октября в Тwitter. 

"После отрицательного теста в понедельник [21 октября] сегодня результат теста на COVID президента Евросовета был негативным. Президент больше не находится на карантине и продолжает готовить  специальное заседание Европейского совета на 1-е и 2 октября", – написал он.

Мишель отменил поездку вместе с высоким представителем Европейского союза по иностранным делами и политике безопасности Жозепом Боррелем на Донбасс 26 сентября из-за самоизоляции.

Лейтс тогда сообщал о контакте Мишеля на прошлой неделе с офицером безопасности, у которого был положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим президент Евросовета перенес специальный саммит ЕС с 24-го и 25 сентября на 1-е и 2 октября.

На этом саммите ЕС главы стран-членов собирались, в частности, обсудить санкции против должностных лиц режима белорусского президента Александра Лукашенко.

Теги: Донбасс, саммит ЕС, карантин, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, самоизоляция
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