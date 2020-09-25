Президент Евросовета вышел с карантина. Его тест на COVID-19 отрицательный

Результат теста на COVID-19 у президента Европейского совета Шарля Мишеля отрицательный. Он вышел из карантина и готовит специальное заседание Евросовета на 1 и 2 октября, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

Президент Европейского совета Шарль Мишель вышел с карантина, его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс 25 октября в Тwitter.

"После отрицательного теста в понедельник [21 октября] сегодня результат теста на COVID президента Евросовета был негативным. Президент больше не находится на карантине и продолжает готовить специальное заседание Европейского совета на 1-е и 2 октября", – написал он.

Мишель отменил поездку вместе с высоким представителем Европейского союза по иностранным делами и политике безопасности Жозепом Боррелем на Донбасс 26 сентября из-за самоизоляции.

Лейтс тогда сообщал о контакте Мишеля на прошлой неделе с офицером безопасности, у которого был положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим президент Евросовета перенес специальный саммит ЕС с 24-го и 25 сентября на 1-е и 2 октября.

На этом саммите ЕС главы стран-членов собирались, в частности, обсудить санкции против должностных лиц режима белорусского президента Александра Лукашенко.