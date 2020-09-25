Капитан сборной Украины по биатлону заболел COVID-19

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заболел COVID-19. Об этом биатлонист сообщил 25 сентября в Instagram.
Из-за болезни ему пришлось отменить поездку на соревнования по летнему биатлону в немецкий Висбаден.
При этом Пидручный отметил, что чувствует себя хорошо, никаких симптомов коронавируса у него нет.
"Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции… Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой!" – написал Пидручный.
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Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці " City Biathlon" , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid_19 * Тому змушений бути на самоізоляції * Почуваюся чудово, жодних симптомів немає! * Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon
В Украине по состоянию на 25 сентября подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.