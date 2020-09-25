Капитан сборной Украины по биатлону заболел COVID-19

Инфицированный коронавирусом капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что чувствует себя хорошо.

Пидручный заявил, что никаких симптомов коронавируса у него нет Фото: ЕРА

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заболел COVID-19. Об этом биатлонист сообщил 25 сентября в Instagram.

Из-за болезни ему пришлось отменить поездку на соревнования по летнему биатлону в немецкий Висбаден.

При этом Пидручный отметил, что чувствует себя хорошо, никаких симптомов коронавируса у него нет.

"Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции… Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой!" – написал Пидручный.

В Украине по состоянию на 25 сентября подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.