Число жертв коронавируса в мире превысило 993 тыс.

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировали более 32,75 млн случаев заболевания COVID-19.

22,6 млн человек в мире уже переболели COVID-19 Фото: ЕРА

К утру 27 сентября в мире зафиксировали 993 019 летальных случая среди пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Общее количество зафиксированных случаев заболевания достигло 32,751 млн, в том числе выздоровели – 22,6 млн.

Лидерами по распространению инфекции остаются США, Индия, Бразилия и Россия, где зафиксировали больше миллиона случаев COVID-19.

В США общее количество заболевших превысило 7,07 млн, умерли почти 204,5 тыс. человек, выздоровели 2,75 млн. В Индии на 5,9 млн случаев – летальных 93,3 тыс., выздоровели более 4,8 млн пациентов.

В Бразилии число случаев COVID-19 достигло 4,72 млн, из них 4,15 – выздоровели, 144,4 тыс. – умерли. В РФ с начала пандемии зафиксировали 1,14 млн случаев заболевания, умерли 20,1 тыс. человек, выздоровели– 936,8 тыс.

В пятерку антирейтинга входит также Колумбия (806 038 случаев, в том числе 25 296 летальных).