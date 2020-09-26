Частные лаборатории могут делать бесплатные тесты на COVId-19 – Радуцкий

В Украине бесплатные тесты на COVID-19 в государственных лабораториях делаются всем, кто имеет симптомы заболевания, имел контакт с заболевшими, находящимся в группе риска – сотрудникам Национальной полиции, врачам, учителям. Об этом заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Государство не может дать команду частной лаборатории делать тест бесплатно или делать по 100 гривен – Радуцкий Скриншот: Shuster online / YouTube

Бесплатные тесты на коронавирус могут делать частные лаборатории, подписавшие соглашение с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Сегодня такое решение уже принято, частные лаборатории также могут делать бесплатные тесты. В НСЗУ есть на это средства. И если частная лаборатория подпишет соглашение с Национальной службой здоровья, то человек уже платить не будет, за это будет платить государство", – сказал он.

При этом нардеп подчеркнул, что государство не может дать команду частной лаборатории делать тест бесплатно или делать по 100 гривен.

"Если там есть нарушение закона и Антимонопольный комитет это докажет, это будет суд, это будут штрафы", – уточнил он.

Радуцкий напомнил, что в Украине бесплатные тесты на COVID-19 в государственных лабораториях делаются всем, кто имеет симптомы заболевания, имел контакт с заболевшими, и людям, находящимся в группе риска – сотрудникам Национальной полиции, врачам, учителям.

При этом Радуцкий заявил, что главной проблемой в Украине является время ожидания результатов тестирования.

"Часть лабораторий уже успела поменять оборудование. На сегодняшний день уже есть лаборатории, которые имеют современные швейцарские анализаторы и которые могут делать за два часа 500–700 тестов, и есть такие, которые не имеют. У нас уже есть договоренность с Европейским банком реконструкции и развития, надеемся, еще месяц-полтора – и оборудование будет заменено", – уточнил он.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 3833 человек. Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 сентября – тогда диагноз COVID-19 был подтвержден у 3584 пациентов.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 195 504, из них 3903 скончались (76 – за последние сутки), 86 873 выздоровели (+1740 за прошедшие 24 часа).