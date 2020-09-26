ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Частные лаборатории могут делать бесплатные тесты на COVId-19 – Радуцкий

В Украине бесплатные тесты на COVID-19 в государственных лабораториях делаются всем, кто имеет симптомы заболевания, имел контакт с заболевшими, находящимся в группе риска – сотрудникам Национальной полиции, врачам, учителям. Об этом заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Государство не может дать команду частной лаборатории делать тест бесплатно или делать по 100 гривен Радуцкий
Государство не может дать команду частной лаборатории делать тест бесплатно или делать по 100 гривен – Радуцкий
Скриншот: Shuster online / YouTube

Бесплатные тесты на коронавирус могут делать частные лаборатории, подписавшие соглашение с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Сегодня такое решение уже принято, частные лаборатории также могут делать бесплатные тесты. В НСЗУ есть на это средства. И если частная лаборатория подпишет соглашение с Национальной службой здоровья, то человек уже платить не будет, за это будет платить государство", – сказал он.

При этом нардеп подчеркнул, что государство не может дать команду частной лаборатории делать тест бесплатно или делать по 100 гривен.

"Если там есть нарушение закона и Антимонопольный комитет это докажет, это будет суд, это будут штрафы", – уточнил он.

Радуцкий напомнил, что в Украине бесплатные тесты на COVID-19 в государственных лабораториях делаются всем, кто имеет симптомы заболевания, имел контакт с заболевшими, и людям, находящимся в группе риска – сотрудникам Национальной полиции, врачам, учителям.

При этом Радуцкий заявил, что главной проблемой в Украине является время ожидания результатов тестирования.

"Часть лабораторий уже успела поменять оборудование. На сегодняшний день уже есть лаборатории, которые имеют современные швейцарские анализаторы и которые могут делать за два часа 500–700 тестов, и есть такие, которые не имеют. У нас уже есть договоренность с Европейским банком реконструкции и развития, надеемся, еще месяц-полтора – и оборудование будет заменено", – уточнил он.  

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 3833 человек. Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 сентября – тогда диагноз COVID-19 был подтвержден у 3584 пациентов.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 195 504, из них 3903 скончались (76 – за последние сутки), 86 873 выздоровели (+1740 за прошедшие 24 часа).

Теги: здоровье, Михаил Радуцкий, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS