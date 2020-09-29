Нардеп от "Слуги народа" Беленюк заболел COVID-19

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что догадывается, где подхватил коронавирусную инфекцию.

Беленюк рассказал, что несколько дней у него были повышенная температура и ломота в теле Фото: Zhan Beleniuk / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и борец греко-римского стиля Жан Беленюк заболел COVID-19. Об этом нардеп сказал в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

"К сожалению, я заболел коронавирусом. Как вам передать свое состояние? Сдавая тест, я на 99% процентов был уверен, что заболел. Я предполагаю, где я приблизительно мог его подцепить. Объективных причин плохого своего состояния я больше не мог предположить", – сообщил он.

По словам Беленюка, несколько дней он плохо себя чувствовал, у него были повышенная температура и ломота в теле.

31 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в Раде переболели или продолжают болеть COVID-19 23 нардепа, а также семь сотрудников аппарата парламента.