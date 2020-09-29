Нардеп от "Слуги народа" Беленюк заболел COVID-19

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и борец греко-римского стиля Жан Беленюк заболел COVID-19. Об этом нардеп сказал в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.
"К сожалению, я заболел коронавирусом. Как вам передать свое состояние? Сдавая тест, я на 99% процентов был уверен, что заболел. Я предполагаю, где я приблизительно мог его подцепить. Объективных причин плохого своего состояния я больше не мог предположить", – сообщил он.
По словам Беленюка, несколько дней он плохо себя чувствовал, у него были повышенная температура и ломота в теле.
31 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в Раде переболели или продолжают болеть COVID-19 23 нардепа, а также семь сотрудников аппарата парламента.
По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом, из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.