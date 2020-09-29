В Украине за сутки выявлено 3627 новых случаев COVID-19

За прошлые сутки в Украине подтверждено 3627 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 29 сентября.
Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 204 932.
За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 69 пациентов, всего с начала эпидемии умерло уже 4065 больных COVID-19.
По данным СНБО, за сутки в Украине выздоровело 1797 инфицированных коронавирусом, общее число избавившихся от болезни – 90 250.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 28 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 201 305. С начала эпидемии в стране умерло 3996 пациентов, 88 453 выздоровели.