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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки выявлено 3627 новых случаев COVID-19

Количество случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло почти 205 тыс.

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В Украине от коронавируса вылечилось более 90 тыс. инфицированных
В Украине от коронавируса вылечилось более 90 тыс. инфицированных
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За прошлые сутки в Украине подтверждено 3627 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 29 сентября.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 204 932.

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 69 пациентов, всего с начала эпидемии умерло уже 4065 больных COVID-19.

По данным СНБО, за сутки в Украине выздоровело 1797 инфицированных коронавирусом, общее число избавившихся от болезни – 90 250.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 6062;
  • Волынская область – 7911;
  • Днепропетровская область – 5551;
  • Донецкая область – 3132;
  • Житомирская область – 5826;
  • Закарпатская область – 9735;
  • Запорожская область – 3895;
  • Ивано-Франковская область – 13 577;
  • Киев – 22 559;
  • Киевская область – 8996;
  • Кировоградская область – 1090;
  • Луганская область – 1000;
  • Львовская область – 20 085;
  • Николаевская область – 3074;
  • Одесская область – 13 350;
  • Полтавская область – 2107;
  • Ровенская область – 12 302;
  • Сумская область – 4008;
  • Тернопольская область – 13 303;
  • Харьковская область – 18 129;
  • Херсонская область – 1084;
  • Хмельницкая область – 5896;
  • Черкасская область – 3881;
  • Черновицкая область – 14 280;
  • Черниговская область – 4099.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 201 305. С начала эпидемии в стране умерло 3996 пациентов, 88 453 выздоровели.

Теги: эпидемия, СНБО, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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