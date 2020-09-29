В Украине за сутки выявлено 3627 новых случаев COVID-19

Количество случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло почти 205 тыс.

В Украине от коронавируса вылечилось более 90 тыс. инфицированных Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За прошлые сутки в Украине подтверждено 3627 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованные 29 сентября.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 204 932.

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 69 пациентов, всего с начала эпидемии умерло уже 4065 больных COVID-19.

По данным СНБО, за сутки в Украине выздоровело 1797 инфицированных коронавирусом, общее число избавившихся от болезни – 90 250.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

Винницкая область – 6062;

Волынская область – 7911;

Днепропетровская область – 5551;

Донецкая область – 3132;

Житомирская область – 5826;

Закарпатская область – 9735;

Запорожская область – 3895;

Ивано-Франковская область – 13 577;

Киев – 22 559;

Киевская область – 8996;

Кировоградская область – 1090;

Луганская область – 1000;

Львовская область – 20 085;

Николаевская область – 3074;

Одесская область – 13 350;

Полтавская область – 2107;

Ровенская область – 12 302;

Сумская область – 4008;

Тернопольская область – 13 303;

Харьковская область – 18 129;

Херсонская область – 1084;

Хмельницкая область – 5896;

Черкасская область – 3881;

Черновицкая область – 14 280;

Черниговская область – 4099.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 201 305. С начала эпидемии в стране умерло 3996 пациентов, 88 453 выздоровели.