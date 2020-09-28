"Эта хрень таки пришла к нам в дом". У Борислава Березы выявили коронавирус

Лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза сообщил, что вместе с семьей уходит на самоизоляцию из-за COVID-19.

Береза: К нам тоже постучались. Но не счастье, а коронавирус Фото: Борислав Береза / Facebook

Лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза 28 сентября в Facebook сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию, но в статистике за вчера его пока нет.

"Помните, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев пел "Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери. Неужель ты ко мне ,верю и не верю!?" Так вот, к нам тоже постучались. Но не счастье, а коронавирус. В общем, эта хрень таки пришла к нам в дом, но детей не зацепила", – написал Береза.

Он отметил, что анализы пришли недавно.

Береза сообщил, что с семьей уходит на самоизоляцию на 14 дней.

"Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться. Вот так из-за COVID-19 все планы летят в тартарары", – сказано в посте.

За 27 сентября в Киеве лабораторно подтверждено 328 новых случаев коронавирусной болезни, восемь пациентов умерли, 23 – преодолели болезнь.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.