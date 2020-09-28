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Кличко: Киев увеличивает количество тестирований на коронавирус

Показатель тестирования в Киеве – самый высокий в Украине и составляет 223 теста на 100 тыс. жителей, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач
Виталий Кличко: Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач
Фото: kiev.klichko.org

В Киеве увеличивают количество тестирований на коронавирус, потому что к медикам обращается все больше пациентов с симптомами инфекции, заявил на онлайн-пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика.

"Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей нецелесообразно и очень дорого, – сказал мэр Киева. – Напомню, столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Показатель тестирования в Киеве – самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тыс. жителей", – отметил он.

Бесплатное тестирование делают всем, кто поступает в стационар коммунальных медучреждений с подозрением на вирус, добавил Кличко.

"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решение относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения. Если же возникает недопонимание с врачом коммунального учреждения о целесообразности тестирования или других вопросов – обращайтесь на горячую линию департамента здравоохранения КГГА по телефону 278-41-91. Чтобы мы могли выяснить все обстоятельства и оперативно на них отреагировать", – сказал мэр столицы.

За 27 сентября в Киеве лабораторно подтверждено 328 новых случаев коронавирусной болезни, восемь пациентов умерли, 23 – преодолели болезнь. За весь период пандемии от коронавирусной болезни выздоровели 6505 жителей Киева, умерло 369 человек, лабораторно подтвержденных случаев заболевания в столице – более 22 тыс.

Теги: Киев, Виталий Кличко, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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