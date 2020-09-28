Минздрав Украины обратится в полицию и Укртрансбезопасность по поводу пассажирских перевозок

Количество людей в общественном транспорте не должно превышать число мест для сидения, подчеркнул министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: С точки зрения распространения коронавирусной болезни проезд в городском транспорте – один из самых больших рисков Фото: depositphotos.com

Минздрав Украины обратится в Нацполицию и Укртрансбезопасность по поводу случаев перевозок пассажиров в общественном транспорте в количестве, которое превышает число мест для сидения. Об этом на брифинге 28 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

У министра спросили, менялись ли правила пассажирских перевозок, так как в коммунальный транспорт Кривого Рога на прошлой неделе начали брать пассажиров не только на места для сидения.

"Что касается транспорта, то с точки зрения распространения коронавирусной болезни проезд в городском транспорте и вообще в транспорте – это один из самых больших рисков. Потому что в закрытом пространстве находится большое количество людей. Исходя из этого было разработано правило: количество людей в общественном транспорте не должно превышать число мест для сидения", – сказал министр.

По его словам, это правило действует на территории всей страны и его не меняли. Соответствующие решения местных властей Степанов назвал безответственностью.

"Конечно, мы сообщим соответствующим органам контроля – Нацполиции и Укртрансбезопасности, которые контролируют вопрос безопасности на транспорте", – заявил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели. К утру 28 сентября число подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

Согласно постановлению Кабмина №641 от 22 июля, в "зеленой" и "желтой" зонах можно перевозить пассажиров не больше, чем число мест для сидения, в "оранжевой" – не более 50% мест для сидения, в "красной" работа общественного транспорта должна быть прекращена.