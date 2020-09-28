ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины обратится в полицию и Укртрансбезопасность по поводу пассажирских перевозок

Количество людей в общественном транспорте не должно превышать число мест для сидения, подчеркнул министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов: С точки зрения распространения коронавирусной болезни проезд в городском транспорте один из самых больших рисков
Степанов: С точки зрения распространения коронавирусной болезни проезд в городском транспорте – один из самых больших рисков
Фото: depositphotos.com

Минздрав Украины обратится в Нацполицию и Укртрансбезопасность по поводу случаев перевозок пассажиров в общественном транспорте в количестве, которое превышает число мест для сидения. Об этом на брифинге 28 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

У министра спросили, менялись ли правила пассажирских перевозок, так как в коммунальный транспорт Кривого Рога на прошлой неделе начали брать пассажиров не только на места для сидения.

"Что касается транспорта, то с точки зрения распространения коронавирусной болезни проезд в городском транспорте и вообще в транспорте – это один из самых больших рисков. Потому что в закрытом пространстве находится большое количество людей. Исходя из этого было разработано правило: количество людей в общественном транспорте не должно превышать число мест для сидения", – сказал министр.

По его словам, это правило действует на территории всей страны и его не меняли. Соответствующие решения местных властей Степанов назвал безответственностью.

"Конечно, мы сообщим соответствующим органам контроля – Нацполиции и Укртрансбезопасности, которые контролируют вопрос безопасности на транспорте", – заявил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели. К утру 28 сентября число подтвержденных случаев коронавируса в Украине  достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

Согласно постановлению Кабмина №641 от 22 июля, в "зеленой" и "желтой" зонах можно перевозить пассажиров не больше, чем число мест для сидения, в "оранжевой" – не более 50% мест для сидения, в "красной" работа общественного транспорта должна быть прекращена.

Теги: Украина, карантин, общественный транспорт, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип
"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео
"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео
  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения
  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения
Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото принца Уильяма с женой и детьми
Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото принца Уильяма с женой и детьми
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы
Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы
"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери
"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери
"Все это не по-моему". Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел "камни в свой огород"
"Все это не по-моему". Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел "камни в свой огород"
"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро
"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро
82-летний Хопкинс показал сад с розами
82-летний Хопкинс показал сад с розами
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
  Franchise. Трэвис Скотт, M.I.A. и Young Thug выпустили клип. Видео
  Franchise. Трэвис Скотт, M.I.A. и Young Thug выпустили клип. Видео
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
  Арзуманян покинул "Танцы со звездами"
  Арзуманян покинул "Танцы со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS