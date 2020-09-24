Глава Минздрава Украины о суточном приросте больных COVID-19: Есть грань, пока система выдержит

Если украинцы перестанут соблюдать карантинные ограничения, в сутки в стране будут регистрировать до 7 тыс. новых инфицированных коронавирусом, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов назвал количество госпитализированных с коронавирусом или с подозрением на него Фото: moz.gov.ua

Система здравоохранения в Украине может не выдержать большого числа инфицированных коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 24 сентября.

"Потенциально можем прийти к ситуации, когда будут заполнены все койки. Если сейчас прекратим соблюдать все правила, будет 4–5–7 тыс. больных в сутки, и есть предел, пока система выдержит. Она ограничена количеством коек и медиков", – сказал он.

Министр отметил, что врачам придется выбирать, кого именно спасать, только в случае, если будет заполнено более 52 тыс. больничных коек.

"Госпитализированы у нас сейчас 13 107 пациентов – или с COVID-19, или с подозрением. Количество госпитализаций возрастает. Это сильно нас беспокоит. В середине июля у нас было в 2,5 раза меньше госпитализированных, чем сейчас", – объяснил Степанов.

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрировано 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровело 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.