Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч

За прошлые сутки в Украине подтвержден 2671 случай коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 37 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 28 сентября.
Выздоровел за сутки 571 пациент.
Общее число заболевших в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.