Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч

Количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине достигло 3996.

За прошлые сутки в Украине подтвержден 2671 случай коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 37 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 28 сентября.

Выздоровел за сутки 571 пациент.

Общее число заболевших в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

Винницкая область – 5974;

Волынская область – 7775;

Днепропетровская область – 5351;

Донецкая область – 3046;

Житомирская область – 5779;

Закарпатская область – 9654;

Запорожская область – 3773;

Ивано-Франковская область – 13 445;

Киев – 22 143;

Киевская область – 8854;

Кировоградская область – 1077;

Луганская область – 979;

Львовская область – 19 916;

Николаевская область – 3011;

Одесская область – 13 079;

Полтавская область – 1972;

Ровенская область – 12 145;

Сумская область – 3813;

Тернопольская область – 13 139;

Харьковская область – 17 703;

Херсонская область – 1062;

Хмельницкая область – 5747;

Черкасская область – 3759;

Черновицкая область – 14 113;

Черниговская область – 3996.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.