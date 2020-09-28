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Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч

Количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине достигло 3996.

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Число заболевших COVID-19 в Украине растет
Число заболевших COVID-19 в Украине растет
Фото: EPA

За прошлые сутки в Украине подтвержден 2671 случай коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 37 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 28 сентября.

Выздоровел за сутки 571 пациент. 

Общее число заболевших в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 5974;
  • Волынская область – 7775;
  • Днепропетровская область – 5351;
  • Донецкая область – 3046;
  • Житомирская область – 5779;
  • Закарпатская область – 9654;
  • Запорожская область – 3773;
  • Ивано-Франковская область – 13 445;
  • Киев – 22 143;
  • Киевская область – 8854;
  • Кировоградская область – 1077;
  • Луганская область – 979;
  • Львовская область – 19 916;
  • Николаевская область – 3011;
  • Одесская область – 13 079;
  • Полтавская область – 1972;
  • Ровенская область – 12 145;
  • Сумская область – 3813;
  • Тернопольская область – 13 139;
  • Харьковская область – 17 703;
  • Херсонская область – 1062;
  • Хмельницкая область – 5747;
  • Черкасская область – 3759;
  • Черновицкая область – 14 113;
  • Черниговская область – 3996.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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