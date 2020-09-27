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Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса, власти уверяют, что это согласовано с ВОЗ

Хотя третья стадия клинических испытаний китайской вакцины против COVID-19 еще не завершена, сотни тысяч жителей КНР уже получили прививку. В Национальной комиссии по здравоохранению говорят, что получили поддержку Всемирной организации здравоохранения. Ряд экспертов считают, что массовая вакцинация, притом что безопасность препарата еще не доказана, крайне опасна.

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В Китае испытателями экспериментальной вакцины становятся сотрудники фармацевтических компаний
В Китае испытателями экспериментальной вакцины становятся сотрудники фармацевтических компаний
Фото: ЕРА

Начиная с июля жители Китая получают экспериментальную вакцину против COVID-19, хотя третья фаза ее клинических испытаний еще продолжается. 25 сентября представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Чжэн Чжунвэй заявил, что власти страны заручились пониманием и поддержкой Всемирной организации здравоохранения, пишет Reuters.

Подробности о программе вакцинирования чиновник не привел, уточнив, что страна готова до конца года произвести 610 млн доз.

По данным агентства, прививки сделаны сотням тысяч сотрудников медицинской отрасли и другим лицам с высоким риском заражения.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианжела Симао на пресс-конференции в Женеве 25 сентября уточнила, что у Китая есть автономное право использовать медицинские препараты в чрезвычайных ситуациях, что не требует утверждения, сообщает Reuters.

Эксперты, опрошенные The New York Times, выразили беспокойство в связи с массовой вакцинацией препаратом, безопасность которого не доказана. Выходит, что тестирование вакцины проводится вне обычного процесса испытаний лекарств и в невиданных масштабах, такая спешка Китая непонятна, пишет издание. Кроме того, непонятно, не оказывается ли давление на сотрудников фармкомпаний и государственных ведомств Китая, когда им предлагают сделать прививку, сказано в публикации.

В Китае четыре компании объявили о переходе к финальной стадии тестирования вакцины от COVID-19.

По данным ВОЗ, в мире 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях. При этом в организации говорят, что не ожидают повсеместной вакцинации раньше середины 2021 года.

Теги: Китай, ВОЗ, вакцинация, безопасность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, эксперимент, вакцина, прививки
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