Антивакцинаторам стоит использовать ДНК- и РНК-вакцины против COVID-19, чтобы не отказываться от убеждений – японский иммунолог

Ярые противники прививок в основном выступают против применения метода аденовируса и его побочных эффектов. При использовании прогрессивных ДНК- и РНК-вакцин вирус не заносится в организм, это поможет убедить антивакцинаторов в необходимости сделать прививку, считает разработчик японской вакцины Рюити Морисита.

В мире разрабатывают три типа вакцин против коронавируса: аденовирусные, РНК- и ДНК-вакцины Фото: depositphotos.com

Новый тип вакцин, который разрабатывают ученые в поисках противодействия пандемии COVID-19, подходит даже антивакцинаторам – людям, категорически выступающим против любых прививок. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал японский профессор Рюити Морисита, который вместе с командой из Университета Осаки и стартапа AnGes Inc. разрабатывает вакцину против коронавируса.

"Повлиять на таких людей очень трудно. Но, если попробовать перевести их опасения языком логики, следует определить, чего именно боятся антивакцинаторы. Предполагаю, что вакцин старого поколения, которые включают в себя вирус, и побочных эффектов", – сказал Морисита.

Вакцины старого типа, или аденовирусные вакцины, образуют сильный иммунный ответ, но при этом часто вызывают жар, усталость, головную боль, пояснил иммунолог.

"Еще одним недостатком аденовируса является то, что эту вакцину нельзя использовать дважды. Аденовирус в клетках вызывает антитела против себя. И что делать, если мы сталкиваемся с очередным пандемическим вирусом? Это потенциальная проблема", – отметил японский ученый.

Если нужно будет повторно прививаться, ДНК- и РНК-вакцины – оптимальный вариант, считает он.

"Новый тип вакцин построен на другом принципе. Мы не заносим вирус в клетки. Это очень важно. И это тот момент, когда даже ярые антивакцинаторы смогут получить прививку, не отказываясь от своих убеждений", – заявил Морисита.

Его команда работает над созданием ДНК-вакцины, разработку планируют закончить весной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на планете заразилось 32,9 млн человек, умерло 995 тыс.

По данным ВОЗ, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.