В Киеве за сутки зарегистрировано 328 новых больных COVID-19. Среди них девять медиков

За весь период пандемии коронавирусную болезнь преодолели 6505 жителей Киева, умерло 369 человек, лабораторно подтвержденных случаев заболевания в столице – более 22 тысяч.

По состоянию на 28 сентября в Киеве зарегистрировали 22 143 подтвержденных случая заболевания COVID-19 Фото: ЕРА

За 27 сентября в Киеве лабораторно подтверждено 328 новых случаев коронавирусной болезни, восемь пациентов умерли, 23 – преодолели болезнь. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко на онлайн-брифинге 28 сентября, передает корреспондент "ГОРДОН".

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. Восемь случаев – летальные. Всего за период пандемии от коронавирусной инфекции умерло 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143", – уточнил он.

Среди заболевших – 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 21 девочка в возрасте от одного года до 17 лет, 128 мужчин от 18 до 92 лет и 15 мальчиков от двух до 17 лет.

Также среди больных COVID-19 – девять медиков.

Госпитализированы 43 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Всего в медучреждениях Киева проходят лечение 1150 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 258 – в тяжелом состоянии, 350 получают кислородную поддержку, 22 находятся на аппаратах ИВЛ, рассказал Кличко.

У 130 пациентов – подозрение на COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 23 человека. Всего за время пандемии коронавирусную болезнь преодолели 6505 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за 28 сентября выявлено в Дарницком – 66, Оболонском – 52, Деснянском и Днепровском районах – по 39.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2671 случай коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 37 человек.