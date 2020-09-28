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Коронавирус в мире. За сутки умерло 2,5 тыс. человек

По состоянию на утро 28 сентября, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло чуть больше 33 млн.

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22,9 млн пациентов с COVID-19 в мире выздоровели
22,9 млн пациентов с COVID-19 в мире выздоровели
Фото: EPA

За прошлые сутки, 27 сентября, от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло 2552 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.

По состоянию на утро 28 сентября общее число подтвержденных случаев в мире достигло чуть больше 33 млн, от коронавируса умерло 997,7 тыс. человек, 22,9 млн пациентов выздоровели.

Странами с самым большим количеством заболевших являются:

  • США (7 млн 115 тыс. заболевших, 2 млн 766 тыс. выздоровевших, 204,8 тыс. умерших);
  • Индия (6 млн 74 тыс. заболевших, 95,5 тыс. умерших, 5 млн 17 тыс. выздоровевших);
  • Бразилия (4,7 млн заболевших, 141,7 тыс. умерших, 4,2 млн выздоровевших);
  • Россия (1 млн 146 тыс. заболевших, 20,2 тыс. умерших, 940 тыс. выздоровевших);
  • Колумбия (813 тыс. заболевших, 25,5 тыс. умерших, 711 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Индия, Колумбия, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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