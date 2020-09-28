Коронавирус в мире. За сутки умерло 2,5 тыс. человек

За прошлые сутки, 27 сентября, от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло 2552 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.
По состоянию на утро 28 сентября общее число подтвержденных случаев в мире достигло чуть больше 33 млн, от коронавируса умерло 997,7 тыс. человек, 22,9 млн пациентов выздоровели.
Странами с самым большим количеством заболевших являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.