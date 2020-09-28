Вторая волна коронавируса. Что происходит в ключевых странах мира и как они защищаются. Главное

ИЗРАИЛЬ

В Израиле уже дважды вводили жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом – весной и летом 2020 года. С 25 сентября Израиль вновь вернулся к суровым общенациональным ограничениям из-за второй волны коронавируса. По предварительной информации, нынешний карантин продлится минимум две недели – до 10 октября. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Релиз его выступления опубликован на сайте министерства здравоохранения Израиля.

"Вторая волна коронавируса обрушилась на мир, она поразила и нас. Число заболевших COVID-19 в Израиле растет, к сожалению, число погибших тоже. Если мы не предпримем немедленных шагов, мы окажемся в пропасти", – сказал он.

В ближайшие две недели в Израиле запрещено выходить из дому дальше одного километра. Молитвы и демонстрации разрешены только на открытом пространстве и с участием не больше 20 человек. Все синагоги будут закрыты, за исключением молитв в праздник Йом Кипур 28 сентября. Кроме того, из-за критического роста числа зараженных будут закрыты школы, детские сады, рестораны, торговые центры и развлекательные заведения.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 сентября почти в девятимиллионном Израиле зарегистрировано 231 026 случаев заболевания COVID-19, умерли 1 466 человек, около 145 тыс. выздоровели.

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США

Американские граждане смогут вернуться к привычному докарантинному образу жизни не раньше середины или конца 2021 года, и только в случае успешно разработанной и привитой большей части населения вакцины. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил главный эпидемиолог страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В мировой статистике Соединенные Штаты Америки занимают первое место по числу заразившихся и умерших от коронавирусной инфекции. На 28 сентября там зафиксировано свыше 7 млн инфицированных и больше 204 тыс. умерших.

Институт здравоохранения Вашингтонского университета прогнозирует, что в США к концу 2020 года будет 378 тыс. умерших от коронавирусной инфекции, а пик заболеваемости придется на декабрь.

Несмотря на ухудшение экономических показателей, власти как минимум 16 штатов пока приостановили планы по отмене ограничительных мер, введенных еще весной с началом эпидемии. Как отмечает The New York Times, Аризона, например, в конце июня вновь объявила о приостановке работы баров, спортзалов, кинотеатров и аквапарков. Калифорния закрыла бары, кинотеатры, музеи, галереи и аквариумы, Флорида – бары.

В Техасе тоже закрыли бары и сократили посещаемость ресторанов, а также призвали жителей оставаться дома или закрывать лица в общественных местах. Вернули ряд отмененных ограничений Невада, Мичиган, Луизиана, Колорадо, Нью-Мексико и Пуэрто-Рико.

США, статуя льва перед входом в публичную библиотеку Нью-Йорка. Фото: ЕРА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

С 28 сентября в Великобритании вступили в силу новые правила самоизоляции, за нарушение которых предусмотрены крупные штрафы. Как сообщило в Twitter министерство здравоохранения и социальной защиты, при подозрении на заражение коронавирусом необходимо самоизолироваться на 10 дней; в случае контакта с лицом, имеющим симптомы COVID-19, – на 14 дней.

Нарушителям правил самоизоляции грозят штрафы от £1 тыс. до £10 тыс. Причем будут оштрафованы даже работодатели, настаивающие, чтобы сотрудник приходил на работу, нарушая предписание об обязательном нахождении дома. Кроме штрафов предусмотрена и финансовая помощь. По £500 получат все лица с низкими доходами, которые самоизолируются и не смогут работать из дому. Предположительно, право на получение этого платежа будет у 4 млн жителей Соединенного Королевства, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Ранее нормы о самоизоляции в случае подозрения на COVID-19 носили характер рекомендаций. Сейчас они стали юридически обязательными. "Нам необходимо сделать все возможное, чтобы контролировать распространение вируса, предотвратить заражение наиболее уязвимых людей, а также защитить государственную службу здравоохранения и спасти жизни", – подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

18 сентября британский премьер заявил о начале второй волны COVID-19, отметив, что введение общенационального карантина является "последней мерой, которую кто-либо желает". По его словам, новая волна инфицирования коронавирусом началась во Франции, Испании и в целом по всей Европе. "Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. Мы хотим держать экономику открытой, хотим, чтобы бизнес развивался", – сказал Джонсон.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в интервью ВВС также подчеркнул, что власти хотят избежать общенационального локдауна, но в случае чего, к нему готовы.

Великобритания с населением больше 66 млн человек является одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран. На сегодняшний день там заразилось 437 517 человек, скончалось 42 077.

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ГЕРМАНИЯ

Ученые Института немецкой экономики в Кельне рассчитали, что экономика Федеративной Республики Германии сможет вернуться на докарантинный уровень к концу 2021 года, но лишь при условии, отмечается в прогнозе, что не будет второго локдауна.

На данный момент в ФРГ ситуация с COVID-19 сравнительно стабильная. "В течение второй недели сентября число новых ежедневных случаев заражения колебалось в диапазоне 1000–1900 человек (на пике в марте-апреле оно превышало 6 тыс.), в день умирало не более девяти человек (весной суточный показатель доходил до 300)", – приводит данные "Немецкая волна".

Вместе с тем издание отмечает, что эта стабильность достаточно хрупкая, и приводит недавний пример, как из-за одной девушки пришлось частично закрыть город. Речь о баварском альпийском курорте Гармиш-Партенкирхен, молодая жительница которого вернулась из отпуска в Греции с явными симптомами COVID-19, пренебрегла правилами соблюдения карантина и в итоге заразила ряд сотрудников и клиентов гостиницы, а также посетителей бара.

"Общее число инфицированных в городе превысило за семь дней 50 человек на 100 000 жителей. Этот показатель считается тем критическим рубежом, после которого власти должны принимать карантинные меры. [… ] Основной виновнице такого развития событий грозит штраф, который в Баварии может достигать €2 тыс., но бизнесменам курорта, главной статьей дохода которого является туризм, от этого не легче", – отмечается в статье.

На данный момент немецкие политики работают над тем, чтобы не допустить повторного локдауна даже если вторая волна пандемии накроет всю страну. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан считает, что можно обойтись точечными жесткими мерами в районах локальных вспышек пандемии, а не вновь вводить жесткие ограничения по всей территории государства.

На сегодняшний день в Германии зарегистрировано 286 339 случаев заболевания COVID-19, умерли 9464 человека.

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ИСПАНИЯ

Жесткие ограничения, вплоть до запрета покидать дома без крайней необходимости, действовали в Испании с 14 марта. Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в стране продлевали шесть раз. Постепенное смягчение карантина стартовало 13 апреля, но уже с июля начался резкий рост заболеваемости COVID-19. В итоге в сентябре страна вошла в десятку наиболее пострадавших от коронавируса государств.

По состоянию на 28 сентября в Испании заразился 716 481 человек, умерли – 31 232.

Почти треть заражений приходится на столицу Испании. Власти Мадрида с 21 сентября ввели двухнедельный частичный карантин в 37 районах, передает слова мэра города Исабель Диас Аюсо газета El Pais. Посещать запретные зоны или покидать их допускается только в исключительных случаях: добраться до работы, посетить врача, сходить в школу или полицейский участок. Такие меры действуют в жилых районах, где в течение двух недель регистрируется более тысячи новых случаев заражения на 100 тысяч местного населения.

Уже закрыты парки и сады, время работы учреждений ограничивается 22.00 (кроме аптек, медицинских и ветеринарных центров и АЗС). На любых собраниях должно присутствовать не более шести человек. В то же время жители пострадавших районов могут продолжать ездить на работу, а дети – ходить в школы, сказала Диас Аюсо.

Городские власти объявили, что привлекут полицию и гражданскую гвардию к проверкам соблюдения ограничений. "Мы хотим предотвратить повторный тотальный локдаун, который стал бы бедствием для нашей экономики", – отметила Диас Аюсо.

Испания, Барселона, открытие фестиваля святой покровительницы девы Ла Мерсе. Фото: ЕРА

ФРАНЦИЯ

Министерство здравоохранения Франции 18 сентября зафиксировало антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом: за сутки диагноз был подтвержден у 13 215 человек. До этого наибольшим числом заболевших за сутки было 10 593.

По состоянию на 28 сентября Франция находится на 11-м месте по числу заразившихся, их 552 473 человека, умерли 31 675.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 во Франции начался с конца августа. Но власти страны пытаются избежать нового общенационального локдауна, ужесточив карантинные меры в особенно неблагополучных с точки зрения эпидемической ситуации городах – Париже, Марселе, Бордо, Ницце и Тулузе.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран уже сообщил, что власти разработали карту, на которой регионы отмечены тремя цветами в зависимости от количества заболевших COVID-19, сообщает Euronews. Максимальный уровень угрозы получили Марсель и остров Гваделупа, где вирус выявлен у более чем 250 человек на 100 тысяч населения. В этих регионах с 26 сентября закрываются все бары, кафе и рестораны. Музеи и кинотеатры могут продолжать работу при соблюдении санитарных требований.

Менее жесткие ограничения касаются Парижа, Лиона, Бордо, Лилля, Тулузы и Ниццы (больше 150 случаев заражения на 100 тысяч человек). Там будут запрещены собрания сыше 10 человек, а бары и рестораны должны закрываться не позднее 22.00. В Париже и некоторых других местах предписано носить защитную маску за пределами собственного жилья.

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ИТАЛИЯ

Италия, которая одной из первых в Европе приняла на себя удар нового вируса из Китая, сейчас держит распространение инфекции под контролем, даже несмотря на начавшуюся вторую волну эпидемии. Число новых случаев заражения не превышает в Италии полторы тысячи человек в сутки, что значительно ниже той же Испании, Франции и Великобритании. И это при том, что в стране уже не действуют жесткие ограничения, которые были введены еще весной: теперь школы и другие учебные заведения работают, рестораны и бары открыты.

Несмотря на обнадеживающую статистику, отдельные итальянские города вводят свои ограничительные меры. Например, в Риме местные власти приняли решение об обязательном ношении масок, нарушителей ждет штраф. В конце августа СМИ писали о 29-летнем мужчине, которого оштрафовали на €400 за то, что он отказывался носить маску у фонтана Треви в Риме.

В интервью "Коммерсанту" губернатор Ломбардии (региона, наиболее пострадавшего от коронавируса) Аттилио Фонтана заявил, что вторая волна пандемии в Италии маловероятна, и о введении прежних ограничений речь не идет.

"Мы держим под контролем территории с наибольшим числом зараженных и почти уверены, что новой пандемии не будет, по крайней мере в прежних масштабах, и что нам не придется ограничивать свободную деятельность наших граждан", – заверил Фонтана.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в интервью агентству Bloomberg также подчеркнул, что новый локдаун государству не угрожает. "Я сейчас исключаю возможность нового локдауна в нашей стране. Общий локдаун Италии не грозит", – сказал Сперанца, объяснив собственную уверенность тем, что ныне больницы лучше подготовлены, анализы делаются быстро, средний возраст заразившихся – 30 лет.

На 28 сентября в Италии зарегистрировано 309 870 случаев заболевания COVID-19, умерло 35 835 человек.

Фото: ЕРА

ШВЕЦИЯ

В отличие от подавляющего большинства западных стран, которые закрыли свои границы и ввели строжайший карантин, Швеция решила обойтись без добровольно-принудительной изоляции, которая ощутимо ударила бы по экономике страны. Официальный Стокгольм предпочел не ждать, ограничивая себя во всем, пока будет создана вакцина, а выбрал альтернативный вариант борьбы с эпидемией – не вводить карантин, позволив гражданам заразиться, переболеть и выработать коллективный иммунитет.

"Еще три месяца назад казалось, что ошибку совершила Швеция: по сравнению с другими странами показатель смертности на душу населения там просто зашкаливал. Но к середине сентября ситуация принципиально изменилась: теперь шведская статистика выглядит заметно лучше, чем в тех же Британии, Италии, Испании или США", – говорится в материале ВВС.

Представители системы здравоохранения Швеции сделали ставку не на жесткие меры по ограничению граждан, а на ответственность каждого отдельного человека. По сути, власти выдвигают не жесткие требования, а скорее рекомендации оставаться дома пожилым и не слишком здоровым людям, избегать ненужных поездок, работать дома и мыть руки.

Впрочем, эффективность подхода Швеции дала трещину в июне, когда именно в этой стране смертность от COVID-19 была самой высокой в мире в пересчете на душу населения. Более того, высокий процент заражения был среди самой уязвимой для вируса категории населения – людей пожилого возраста. Около половины всех жертв коронавируса в Швеции стали именно старики, проживающие в домах престарелых. Власти Швеции немедленно запретили посещать эти учреждения.

В Швеции, где живет чуть больше 10 млн человек, коронавирус подтвержден у 90 923, умерли от болезни 5880 человек.

Фото: ЕРА

КАНАДА

О достигшей Канады второй волне коронавируса предупредил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, из-за наступления осени ситуация с коронавирусом может быть гораздо хуже, чем весной, передает Reuters.

Трюдо подчеркнул, что всплеск заболеваемости уже наблюдается в четырех из 10 провинций. Он напомнил, что режим изоляции был объявлен в Канаде в марте, когда в стране было лишь 47 подтвержденных случаев COVID-19. Уже летом многие канадские провинции постепенно открывались. На сегодняшний день в стране 155 428 заразившихся и 9318 умерших.

"Мы не можем изменить сегодняшние или даже завтрашние цифры – они определяются тем, что мы делали или не делали две недели назад. Но что мы можем изменить, так это ситуацию, в которой мы окажемся в октябре и зимой, – заявил Трюдо в телевизионном обращении и добавил: – Очень вероятно, что мы не соберемся вместе на День благодарения, но у нас все еще есть шанс на Рождество".

АВСТРИЯ

О новой волне коронавируса предупредил своих сограждан и канцлер Австрии Себастьян Курц. Он заявил информационному агентству APA, что осень и зима будут трудными. По его словам, если две недели назад в Австрии заражались примерно 350 человек в сутки, то к середине сентября эта цифра составила уже свыше 850.

Курц призвал австрийцев "с той же дисциплиной и с тем же взаимным уважением, что и весной" носить маски, соблюдать дистанцию и максимально ограничить контакты. С 14 сентября ношение маски обязательно во всех австрийских магазинах, общественных учреждениях и школах за пределами классов.

По информации "Немецкой волны", про новый строгий локдаун, который Австрия пережила в марте-апреле, Курц пока старается не говорить. "Никто в Европе не хочет сейчас нового общенационального карантина, в значительной мере парализующего экономическую жизнь", – отмечает издание.

По состоянию на 28 сентября в Австрии зарегистрировано 42 876 случаев заболевания COVID-19, умерли 787 человек.

Фото: ЕРА

УКРАИНА

В Украине жесткий карантин начал действовать с 12 марта. Были закрыты детсады и школы, а также другие учебные заведения, не работали рынки и непродуктовые магазины, было существенно ограничено передвижение как внутри, так и между областями.

С 11 мая ограничения начали смягчать, но полностью не снимали, продлевая так называемый адаптивный карантин, когда региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На сегодняшний день адаптивный карантин продлили до 1 ноября.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. На данный момент в самую опасную "красную" зону вошли только два населенных пункта – Тернополь и Бережаны Тернопольской области. В прошлый раз в этом списке было пять городов и девять районов разных областей.

По состоянию на 28 сентября в Украине зарегистрировано 203 799 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали уже 4044 человека.