К смягчению карантина в Украине готова только одна область

К смягчению карантина в Украине готова только Кировоградская область. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Минздрава Украины.
Во всех других областях и в Киеве превышен показатель 40 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения.
Кроме этого, в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях превышен порог заполненности на 50% больниц первой волны на протяжении последний пяти дней.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 28 сентября число подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.
22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.