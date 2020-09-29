Порошенко заявил, что болен COVID-19

По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, он вынужден прервать поездки по регионам и лечиться от коронавирусной инфекции дома.

По словам экс-президента, он привык переносить болезни на ногах Фото: ЕРА

Пятый президент Украины, депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта – более коварная. Значительно более коварная", – написал Порошенко.

По его словам, с 29 сентября он лечится дома.

По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом, из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.