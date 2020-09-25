В ГБР не назвали количество уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко

Адвокаты пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко заявляли, что он фигурирует в 58 уголовных производствах. В Госбюро расследований журналистам не назвали точную цифру таких производств.

Государственное бюро расследований в ответ на запрос "Радіо Свобода" не назвало число уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Радіо Свобода" в запросе интересовалось, сколько уголовных производств в отношении Порошенко расследует ГБР, по каким статьям открыты эти производства, сколько производств против него были закрыты и по какой причине.

"В соответствии с положениями ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следователь, дознаватель, прокурор безотлагательно, но не позднее чем через 24 часа после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им с любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, обязан внести соответствующие сведения в ЕРДР", – говорится в ответе ведомства на запрос.

При этом в бюро отметили, что требования этой статьи не предусматривают внесения данных "против" или "в отношении" конкретного лица.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат Игорь Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".