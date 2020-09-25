ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В ГБР не назвали количество уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко

Адвокаты пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко заявляли, что он фигурирует в 58 уголовных производствах. В Госбюро расследований журналистам не назвали точную цифру таких производств.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко сообщили о подозрении по одному уголовному производству
Порошенко сообщили о подозрении по одному уголовному производству
Фото: EPA

Государственное бюро расследований в ответ на запрос "Радіо Свобода" не назвало число уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. 

"Радіо Свобода" в запросе интересовалось, сколько уголовных производств в отношении Порошенко расследует ГБР, по каким статьям открыты эти производства, сколько производств против него были закрыты и по какой причине.

"В соответствии с положениями ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следователь, дознаватель, прокурор безотлагательно, но не позднее чем через 24 часа после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им с любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, обязан внести соответствующие сведения в ЕРДР", – говорится в ответе ведомства на запрос.

При этом в бюро отметили, что требования этой статьи не предусматривают внесения данных "против" или "в отношении" конкретного лица.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат Игорь Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

Теги: Петр Порошенко, Государственное бюро расследований, уголовное производство, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео
Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
  Don't Chase The Dead. Мерилин Мэнсон выпустил клип со звездой "Ходячих мертвецов" Ридусом. Видео
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS