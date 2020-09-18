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ПОЛИТИКА

Гройсман заявил, что не общается с Порошенко

По словам экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, у него и экс-президента Петра Порошенко разные взгляды на многие вещи. На должностях они одновременно были на протяжении трех лет.

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Гройсман отметил, что после ухода из правительства хотел посмотреть за развитием событий
Гройсман отметил, что после ухода из правительства хотел посмотреть за развитием событий
Фото: kmu.gov.ua

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не общается с пятым президентом страны, народным депутатом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко. Об этом он сказал LB.ua в интервью, которое было опубликовано 17 сентября.

Журналист спросил, общается ли Гройсман с командой Порошенко.

"Лично с ним не общаюсь, а с рядом коллег – да", – ответил экс-премьер.

Он подтвердил, что в 2019 году "на каком-то этапе" команда Порошенко предлагала объединиться на выборах в Верховную Раду.

"Но у нас на многие вещи разные взгляды. Мы разные, и я не видел никакой возможности объединиться", – объяснил Гройсман.

Он рассказал, что после ухода из правительства взял паузу в политической деятельности на полгода, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. 

Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 года по август 2019 года, когда президентом был Порошенко. Кабмин Гройсмана отправили в отставку через три месяца после избрания Владимира Зеленского президентом. 

На внеочередных выборах 2019 года вместе со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана" баллотировался в Верховную Раду, но политсила не преодолела 5-процентный проходной барьер (набрала 2,41% голосов). Порошенко был избран народным депутатом по спискам "Европейской солидарности".

Теги: Петр Порошенко, выборы, правительство, Владимир Гройсман, премьер-министр
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