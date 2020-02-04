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Гройсман предложил нынешнему Кабмину реализовать его идею о страховании от онкозаболеваний

Приговором для украинцев, у которых выявили онкологическое заболевание, становится стоимость лечения, отметил экс-премьер Владимир Гройсман. Он предложил властям внедрить механизм страхования от онкоболезней.

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Гройсман: В мире современных технологий рак это не приговор
Гройсман: В мире современных технологий рак – это не приговор
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Реализация нынешним правительством идеи страхования от онкологических заболеваний поможет спасти сотни тысяч украинцев, убежден бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он 4 февраля написал в Facebook.

"В мире современных технологий рак  это не приговор. Для многих украинцев приговором становится стоимость лечения. Правительство Гройсмана планировало ввести в 2020 году программу страхования от онкологических болезней. Сделать это реально. И я предлагаю действующему правительству максимально активно взяться за реализацию этой идеи", – заявил экс-премьер.

По статистике, около миллиона граждан Украины страдают онкологическими заболеваниями, добавил он.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/1144378462397733

3 апреля 2019 года на заседании Кабмина Гройсман предложил Национальной службе здоровья реализовать механизм страхования украинцев от онкологических заболеваний, сообщало издание "РБК-Украина".

Теги: правительство, Владимир Гройсман, страхование, лечение, онкология
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