Гройсман предложил нынешнему Кабмину реализовать его идею о страховании от онкозаболеваний

Приговором для украинцев, у которых выявили онкологическое заболевание, становится стоимость лечения, отметил экс-премьер Владимир Гройсман. Он предложил властям внедрить механизм страхования от онкоболезней.

Гройсман: В мире современных технологий рак – это не приговор Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Реализация нынешним правительством идеи страхования от онкологических заболеваний поможет спасти сотни тысяч украинцев, убежден бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он 4 февраля написал в Facebook.

"В мире современных технологий рак – это не приговор. Для многих украинцев приговором становится стоимость лечения. Правительство Гройсмана планировало ввести в 2020 году программу страхования от онкологических болезней. Сделать это реально. И я предлагаю действующему правительству максимально активно взяться за реализацию этой идеи", – заявил экс-премьер.

По статистике, около миллиона граждан Украины страдают онкологическими заболеваниями, добавил он.

3 апреля 2019 года на заседании Кабмина Гройсман предложил Национальной службе здоровья реализовать механизм страхования украинцев от онкологических заболеваний, сообщало издание "РБК-Украина".