Гройсман заявил, что снижение портовых сборов повысит конкурентоспособность украинских портов

В 2018 году правительство инициировало снижение портовых сборов на 20%, но этого недостаточно и надо делать дальнейшие шаги, считает экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман: Но я вижу, что сейчас они не происходят Фото: 112.ua

Снижение портовых сборов повысит конкурентоспособность украинских портов в Черноморском регионе. Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман 18 мая в эфире телеканала "Украина 24".

"В 2018 году наше правительство инициировало снижение на 20% портовых сборов, чтобы мы могли конкурировать в Черноморском бассейне нашими портами. Но этого было недостаточно, надо делать дальнейшие шаги. Но я вижу, что сейчас они не происходят", – сказал Гройсман.

Снижение портовых сборов в 2018 году позволило увеличить грузооборот украинских портов на 21% – до 160 млн т в 2019 году. При условии дальнейшего снижения портовых сборов на 20% в 2021–2025 годах грузооборот будет увеличиваться и выйдет на уровень 190 млн т в год. Такие расчеты приводила Федерация работодателей транспорта Украины в письме к правительству, о котором писал "Центр транспортных стратегий".

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявлял в комментарии "РБК-Украина", что портовые сборы в украинских портах являются самыми высокими среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

Народный депутат Украины Муса Магомедов в эфире "Украина 24" утверждал, что портовые сборы в украинских портах в 2,5 раза выше среднемирового уровня.

Председатель Федерации металлургов Сергей Беленький отмечал, что снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, подчеркивая, что это поможет украинским экспортерам удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса, писал "Цензор.НЕТ".

По мнению специалистов Всемирного банка потенциал снижения портовых сборов составляет 20%, отмечал "Центр транспортных стратегий".