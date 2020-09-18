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Порошенко: "Европейская солидарность" требует пересмотреть решение Рады о конкурсной комиссии САП и лишить безвиза депутатов, которые его поддержали

Поставить безвиз под угрозу означает вернуть Украину в сферу влияния России, заявил пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

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Порошенко заявил, что в Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины
Порошенко заявил, что в Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 17 сентября на своей странице в Facebook заявил, что фракция ЕС требует пересмотреть решение Верховной Рады Украины о формировании конкурсной комиссии по Специализированной антикоррупционной прокуратуре и провести прозрачный конкурс для избрания руководства ведомства. 

"В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это вежливое предупреждение для Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру. Делает это власть не только для того, чтобы надежно прикрывать коррупционные преступления "слуг", – заявил он.

По словам Порошенко, поставить безвиз под угрозу означает вернуть Украину в сферу влияния России.

Формирование "карманной" комиссии для "фиктивного" конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" [Виктора] Медведчука, отметил Порошенко.

Пятый президент Украины считает, что народных депутатов, которые голосовали за постановление о САП, необходимо персонально лишить безвиза.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2202451996555847

17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Проект поддержали 172 депутата фракции "Слуга народа", 30 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 18 – депутатской группы "За майбутнє" и 11 – "Довіри", а также восемь внефракционных нардепов. Об этом свидетельствуют данные поименного голосования. 

По информации "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали этот проект постановления. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры", поэтому прозрачная процедура отбора нового руководителя ведомства является "жизненно важной".

Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекте постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.

Оппозиционные фракции в парламенте также критиковали предложенных в проекте постановления кандидатов. Они указывали, что у этих экспертов нет опыта борьбы с коррупцией, что является прямым требованием закона (в ст. 8 закона "О прокуратуре" сказано, что членами конкурсной комиссии должны быть лица, "имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции").

Теги: Россия, Петр Порошенко, Европарламент, депутаты, Солидарность, голосование, САП, Слуга народа
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