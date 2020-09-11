"Это феерично". Против Порошенко открыли 15 новых уголовных производств – адвокат

Новые производства, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, сфабрикованы, заявил его адвокат Игорь Головань.

Против пятого президента Украины Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных производств, заявил адвокат Игорь Головань на брифинге 11 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В ситуации, когда у всех производств, которые были раньше открыты, перспектива нулевая, они зашли в тупик, единственный выход – что? Продуцировать новые. Мы можем сказать – это просто феерично, – что 4 сентября появилось 15 новых производств, направленных фактически против лидера оппозицонной политической силы, пятого президента Украины Петра Порошенко", – сказал он.

По словам Голованя, расследование ведет Служба безопасности Украины. Производства сфабрикованы, считает он.

"Там куча статей Уголовного кодекса Украины. Это и ст. 110, то есть "посягательство на территориальную целостность", и ст. 109 "свержение конституционного строя, захват государственной власти". Как же без государственной измены, присвоения собственности, финансирования терроризма. Даже такие экзотические статьи есть, как, скажем, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей", – сказал Головань.

Как рассказал адвокат, часть производств дублируют предыдущие. Речь идет о производствах, связанных с банковской системой, в частности – с национализацией "ПриватБанка".

"Не дает нам забыть о себе господин [экс-замглавы Администрации Президента] Андрей Портнов, который недавно опубликовал 15-е или 16-е производство. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередное производство имеет отношение к "Кузнице на Рыбальском", – добавил Головань.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".