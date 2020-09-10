Богдан: Порошенко был самым удобным соперником для Зеленского

Уже в январе 2019 года у команды художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского не было сомнений, что он станет президентом Украины, а наилучшие шансы с точки зрения социологии во втором туре он получал, если бы ему противостоял тогдашний глава государства Петр Порошенко. Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, которая вышла в эфир 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона", заявил бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Когда я узнал, что мы победили? Мы заказали социологию, опубликовали ее 21-го или 22 января. Там Зеленский уже был на первом месте с существенным отрывом. Но, кроме опубликованной, есть же часть, которая не публикуется. Она называется "перетоки: второй выбор". "Во втором туре за кого ты будешь голосовать?" И перетоки всех других кандидатов шли такими жирными ручьями к Зеленскому. То есть если он выходил во второй тур – неважно с кем – он побеждал 100%. Порошенко был самый удобный соперник", – сказал Богдан.

Противостояние с Порошенко вызывало беспокойство только с точки зрения наличия у него власти и денег, пятому президенту было что терять, добавил собеседник Гордона.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Зеленского было 30,24% голосов, у Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур, в котором победу одержал худрук "Квартала 95", набравший 73,22% голосов избирателей.

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