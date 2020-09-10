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Богдан: Порошенко был самым удобным соперником для Зеленского

С точки зрения социологии пятый президент Украины Петр Порошенко являлся самым приемлемым соперником худрука студии "Квартал 95" Владимира Зеленского во втором туре выборов 2019 года, поскольку "перетоки" от выбывших из гонки кандидатов шли "жирными ручьями к Зеленскому". Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Порошенко и Зеленский соперничали во втором туре президентских выборов
Порошенко и Зеленский соперничали во втором туре президентских выборов
Фото: ЕРА

Уже в январе 2019 года у команды художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского не было сомнений, что он станет президентом Украины, а наилучшие шансы с точки зрения социологии во втором туре он получал, если бы ему противостоял тогдашний глава государства Петр Порошенко. Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, которая вышла в эфир 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона", заявил бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Когда я узнал, что мы победили? Мы заказали социологию, опубликовали ее 21-го или 22 января. Там Зеленский уже был на первом месте с существенным отрывом. Но, кроме опубликованной, есть же часть, которая не публикуется. Она называется "перетоки: второй выбор". "Во втором туре за кого ты будешь голосовать?" И перетоки всех других кандидатов шли такими жирными ручьями к Зеленскому. То есть если он выходил во второй тур – неважно с кем – он побеждал 100%. Порошенко был самый удобный соперник", – сказал Богдан.

Противостояние с Порошенко вызывало беспокойство только с точки зрения наличия у него власти и денег, пятому президенту было что терять, добавил собеседник Гордона.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Зеленского было 30,24% голосов, у Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур, в котором победу одержал худрук "Квартала 95", набравший 73,22% голосов избирателей.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Петр Порошенко, соцопрос, Владимир Зеленский, выборы президента Украины 2019, Андрей Богдан
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