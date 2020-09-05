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Порошенко о российских санкциях: Это награда за защиту Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал "знаком качества" санкции, введенные правительством России против него и еще 42 украинских депутатов.

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Порошенко сравнил санкции России с государственной наградой
Порошенко сравнил санкции России с государственной наградой
Фото: eurosolidarity.org

Санкции от правительства России против украинских депутатов – это награда за защиту государственных интересов Украины. Такое мнение выразил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи со сторонниками в Дрогобыче Львовской области.

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это как знак качества", – заявил он.

Порошенко сказал, что "Евросолидарность" продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля внутри страны.

Правительство России 4 сентября расширило список лиц, к которым применяются специальные экономические меры. В него добавили несколько десятков украинских политиков и чиновников.

В санкционный список правительства РФ, обнародованный 4 сентября, включили 43 нынешних и бывших депутата Верховной Рады Украины, в основном от "Европейской солидарности", "Батьківщини" и "Голоса". Под ограничения попал и пятый президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Офис президента Украины после публикации расширенного санкционного списка посоветовал российским властям ввести санкции сразу против всех украинских депутатов и "даже против всех граждан Украины".

Президент России Владимир Путин подписал указ 22 октября 2018 года о введении санкций в связи "с недружественными действиями Украины". Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

В ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Тогда в списке было 68 компаний и 322 физических лица.

Теги: Петр Порошенко, Степан Кубив, санкции, чиновники, награда, Российская Федерация, Европейская солидарность
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