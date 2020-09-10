Богдан: Порошенко очень умный и очень опытный. Бюрократ с огромнейшим стажем, бизнесмен. Но он – абсолютное зло

Богдан о Порошенко: Он делает так, что у него нет никаких конкурентов – кого-то покупает, кого-то запугивает, кого-то дискредитирует Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал пятого президента Украины Петра Порошенко самым опытным и подготовленным политиком.

Богдан подчеркнул, что у него "тотальное невосприятие" Порошенко.

"Он очень умный и очень опытный. У меня вообще есть такая, понимаешь... Он очень умный, реально очень умный... Подготовленный. Очень опытный. Политик с таким стажем! Бюрократ с огромнейшим стажем, бизнесмен. Подготовленнее его я даже не знаю, кто есть... Но он абсолютное зло. Вот для меня, с моей точки зрения, это человек, который дискредитирует вообще движение страны в Европу. Я своим знакомым, друзьям из того же Львова... говорю: "Ну, вот если с Порошенко, то и не хочется в Европу идти". Ну ее нафиг, такую Европу", – подчеркнул экс-глава Офиса президента.

Он высказал мнение, что бывший президент Украины умеет устранять конкурентов.

"Просто он выжигает. Он делает так, что у него нет никаких конкурентов: кого-то покупает, кого-то запугивает, кого-то дискредитирует через телеканалы и интернет. Но просто когда только появляется там сильный... в правом центризме появляется сильный лидер – [экс-премьер-министр Владимир] Гройсман, [мэр Киева Виталий] Кличко, еще кто-то, – то у него рейтинг просто рассыплется. Ну просто. У него такой рейтинг, потому что нет конкуренции", – сказал Богдан.

Отвечая на вопрос журналиста, является пятилетие президентства Порошенко удачей для Украины или крахом, бывший глава ОП отметил: "Ну, где-то удача, где-то крах".

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Бизнесмен и министр при президентах Викторе Ющенко и Викторе Януковиче, Порошенко стал президентом Украины после Революции достоинства в 2014 году.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Владимира Зеленского было 30,24% голосов, у Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур, в котором победу одержал худрук "Квартала 95", набравший 73,22% голосов избирателей.

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