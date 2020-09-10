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Богдан: Не надо было Зеленскому ехать на пресс-конференцию по делу Шеремета. Это глупый пиар, ни к чему хорошему он не приведет

Президент Украины Владимир Зеленский своим присутствием на брифинге, посвященном задержанию фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, опосредованно поддержал сторону обвинения, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Зеленский присутствовал на брифинге, где правоохранители рассказали о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Зеленский присутствовал на брифинге, где правоохранители рассказали о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно принял участие в пресс-конференции в декабре 2019 года, где правоохранители сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Вот самое глупое – да? – по делу Шеремета: если ты посмотришь пресс-конференцию, ты там не увидишь только одного чиновника высшего звена. Меня. Потому что пока ты не исследуешь дело, ты никогда не будешь знать доказательной базы... Я просто очень хорошо это знаю и понимаю. Я разрушал дела", – отметил Богдан.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли Зеленскому не стоило ехать на эту пресс-конференцию, бывший глава ОП сказал: "Не надо было ехать на эту пресс-конференцию. Я говорил: не надо было. Это глупый пиар, ни к чему хорошему не приведет в любом случае. Даже если их осудят, даже если суд признает приговором, что они виновны, все равно они смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, что присутствие президента заранее предопределило приговор. И это аксиома в политике. Но неопытность, умноженная на это глупое желание постоянного пиара, дают ошибки. Ошибок становится больше, больше, больше. И они, скорее всего, приведут к какой-то трагедии", – добавил Богдан.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена вероятных причастных к убийству: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, хирург больницы "Охматдет" и волонтер Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

В мае 2020 года президент заявил, что готов нести ответственность, если следствие по делу об убийстве журналиста окажется неправильным и ошибочным.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Шевченковский райсуд принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают. В их защиту активисты развернули движение.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: убийство, Павел Шеремет, правоохранители, Владимир Зеленский, Европейский суд, Андрей Богдан
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